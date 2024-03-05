Эксперт назвал преимущества безотзывных сберегательных сертификатов

«Иными словами, если сейчас инвестор вложит свои средства на три года в такой инструмент и получит, предположим, ставку 15% годовых, такая доходность будет гарантирована на весь срок. Выходит, что доход инвестора сохранится, даже когда ставки на рынке снизятся. А вот с депозитами такой вариант сложно найти», — подчеркнул Бадалов.