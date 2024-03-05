Эксперт назвал преимущества безотзывных сберегательных сертификатов

«Только держатель, указанный в сберегательном сертификате, может получить денежные средства в банке, предъявив паспорт и ценную бумагу. Но если держатель потеряет сертификат, тогда вернуть деньги можно будет только через суд», ― заявил Бадалов в беседе с агентством «Прайм».
Другие недостатки сберегательных сертификатов в их нынешнем виде ― невозможность оформить их дистанционно или онлайн и отсутствие защиты со стороны государства.
Тем временем предложенный Путиным механизм направлен на устранение этих проблем. Так, безотзывные сберегательные сертификаты будут обеспечены страховкой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 2,8 млн рублей: эта сумма вдвое превышает размер страховки по обычным банковским депозитам.
Кроме того, новые ценные бумаги будут обеспечены более высоким процентом, который будет распространяться на весь срок действия сертификата.
«Иными словами, если сейчас инвестор вложит свои средства на три года в такой инструмент и получит, предположим, ставку 15% годовых, такая доходность будет гарантирована на весь срок. Выходит, что доход инвестора сохранится, даже когда ставки на рынке снизятся. А вот с депозитами такой вариант сложно найти», — подчеркнул Бадалов.
Ранее, 1 марта, директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко сообщила, что основное преимущество безотзывного сберегательного сертификата, который планируется запустить в РФ, перед обычным вкладом — увеличенный лимит застрахованных средств.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о запуске безотзывного сберегательного сертификата для размещения денежных средств на срок более трех лет. В нескольких российских банках рассказали «Известиям», что поддерживают эту инициативу.