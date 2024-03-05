Депутаты запретят маркетплейсам платный возврат товаров. Что это значит

«У потребителя есть право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс (который в терминологии Закона называется “владельцем агрегатора информации о товарах”). При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку именно на продавца законом возложена обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи (если наличие недостатков подтвердилось)», — говорится в сообщении.