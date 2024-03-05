Депутаты запретят маркетплейсам платный возврат товаров. Что это значит

РБК Life выяснил, как депутаты предлагают в ближайшем будущем регулировать деятельность маркетплейсов, и узнал, могут ли онлайн-площадкам запретить требовать деньги за возврат товара.
О чем говорится в документе
Инициаторы предлагают ввести общее регулирование для всех «агрегаторов информации о товарах», а также дополнительное для тех, которые занимают более 20% на рынке. Депутаты рассчитывают, что изменения восполнят пробелы в законодательстве, которые ведут к монополизации рынка, и разрешат сложности между продавцами и владельцами пунктов выдачи заказов.
Например, при заключении договора площадка должна будет проверять документы и профиль контрагентов. Также маркетплейсы будут обязаны:
- размещать форму договора на своем сайте,
- проверять возраст покупателей при продаже товаров для лиц, достигших определенного возраста,
- не допускать размещения информации о товарах, оборот которых в России запрещен или ограничен,
- не допускать размещения товаров, подлежащих подтверждению соответствия или маркировке, если эти процедуры не проведены.
- Маркетплейсы, которые занимают значительное положение на рынке, как считают инициаторы, могут злоупотреблять возможностью одностороннего изменения условий работы, вплоть до наложения строгих санкций и блокировки личных кабинетов за нарушения договоров оферты.
Что хотят поменять
Авторы законопроекта предлагают ввести общие для всех подобных площадок правила. В документе говорится, что маркетплейсы имеют «неограниченную возможность одностороннего изменения условий работы на агрегаторах информации на товары, в том числе в худшую для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов сторону».
«Значимым» площадкам, с помощью которых было осуществлено более 20% от всех сделок между продавцами и покупателями за предыдущий год, хотят запретить:
- изменять условия договора услуг, каким-либо образом ухудшать положение продавцов или владельцев пунктов выдачи заказов, предварительно не уведомив их не менее чем за 30 дней;
- создавать дискриминационные условия по закону «О защите конкуренции» и препятствия для доступа на рынок;
- навязывать не относящиеся к электронной торговле услуги, а также условия о продвижении товаров за счет снижения цены без согласия контрагента;
- безвозмездно проводить распродажи товаров за исключением тех, которые относятся к собственным товарам;
- запрещать деятельность контрагентов на других площадках;
- создавать преимущества для продажи собственных торговых марок по сравнению с товарами других продавцов.
Отдельно отмечается, что совокупная стоимость всех услуг подобных агрегаторов продавцу не может превышать 10% от общей стоимости товара, в отношении которого оказаны услуги. Кроме того, суммарный размер неустоек за неисполнение продавцом договора не должен превышать 15% от стоимости услуг, в отношении которых допущено нарушение.
Также в документе говорится о необходимости запрета, который не позволит площадке требовать деньги за возврат товара с покупателя.
Как это работает сейчас
По действующему закону маркетплейсы обладают статусом платформенных агрегаторов — их функция в том, чтобы демонстрировать товары. Однако на деле они выступают посредниками между продавцами и покупателями.
Одним из самых острых для покупателей является вопрос платного возврата товара. На этот счет пояснения дал Роспотребнадзор. В случае с некачественным товаром потребитель имеет право вернуть его бесплатно, поясняли в ведомстве.
«У потребителя есть право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс (который в терминологии Закона называется “владельцем агрегатора информации о товарах”). При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку именно на продавца законом возложена обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи (если наличие недостатков подтвердилось)», — говорится в сообщении.
Однако Роспотребнадзор называет законным право площадки брать плату за возврат товаров, если речь идет о качественной продукции.
«При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. Таким образом, при соблюдении вышеуказанных условий удержание (предъявление к оплате) продавцом своих расходов за доставку от потребителя товара надлежащего качества является правомерным», — отмечали в ведомстве.