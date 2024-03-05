Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае

Акции производителя электрокаров Tesla (TSLA) упали на 7,2%, до $188,14 за бумагу, по итогам торгов на бирже NASDAQ в понедельник, 4 марта. Бумаги Tesla резко подешевели после того, как предварительные данные показали, что поставки электрокаров с завода в Шанхае опустились до минимума более чем за год, сообщил Bloomerg.