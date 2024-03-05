Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае

Акции производителя электрокаров Tesla (TSLA) упали на 7,2%, до $188,14 за бумагу, по итогам торгов на бирже NASDAQ в понедельник, 4 марта. Бумаги Tesla резко подешевели после того, как предварительные данные показали, что поставки электрокаров с завода в Шанхае опустились до минимума более чем за год, сообщил Bloomerg.
Согласно предварительным данным, опубликованным Китайской ассоциацией легковых автомобилей, в феврале Tesla отгрузила с завода в Китае 60 365 автомобилей. Это самый низкий показатель с декабря 2022 года. Снижение составило почти 16% по сравнению с предыдущим месяцем и 19% в годовом исчислении.
Завод Tesla в Шанхае производит электромобили Model Y и Model 3 для китайского рынка, Европы и других стран. На его долю в прошлом году пришлось более половины мировых поставок Tesla.
Из-за падения акций Tesla глава компании Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире по версии Bloomberg. Он уступил свое место в индексе миллиардеров основателю Amazon (AMZN) Джеффу Безосу. По данным Bloomberg Billionaires Index на вторник, 5 марта, состояние Маска составляет $197,7 млрд, в то время как капитал Джеффа Безоса — $200,3 млрд.
По данным на февраль 2024 года, Маску принадлежит 20,5% акций Tesla. Маск также владеет активами Space Exploration Technologies и соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России). Безосу же принадлежит около 9% акций технологической компании Amazon.
Глава Tesla занимал первое место в списке миллиардеров на протяжении восьми месяцев. Илон Маск впервые возглавил список богатейших людей в январе 2021 года. После этого Джеффу Безосу удалось вернуть себе лидирующее положение в рейтинге лишь на два дня в феврале того же года.
Акции Amazon выросли более чем вдвое с конца 2022 года и находятся вблизи рекордного максимума. Акции Tesla упали примерно на 50% по сравнению с пиком 2021 года.