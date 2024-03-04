В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций

К ЭЗО относится российское хозяйственное общество, имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны. Перечень таких организаций формирует правительство. Для попадания в него они должны соответствовать одному или нескольким критериям — например, это может быть системно значимый банк или компания, группа которой имеет в штате более четырех тысяч сотрудников.