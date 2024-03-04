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В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Источник: РИА "Новости"

К ЭЗО относится российское хозяйственное общество, имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны. Перечень таких организаций формирует правительство. Для попадания в него они должны соответствовать одному или нескольким критериям — например, это может быть системно значимый банк или компания, группа которой имеет в штате более четырех тысяч сотрудников.

В этот список вошли:

  • АО «АБ Холдинг»;
  • ООО «ЮНС-Холдинг»;
  • ООО «Корпоративный центр ИКС 5»;
  • АО «Акрон Групп»;
  • ООО «Городской супермаркет»;
  • ООО «Разрез Аршановский».

В начале сентября прошлого года в России вступил силу закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Этот документ наделяет контролирующих акционеров ЭЗО правами, которыми они не могут воспользоваться из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие зарубежным инвесторам из недружественных стран, и получать от них дивиденды.

Для этого уполномоченный орган исполнительной власти должен подать в Арбитражный суд обращение о приостановке корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении экономически значимой организации. В зависимости от направления деятельности компаниям следует обращаться в Минфин, Минпромторг или Минэнерго.