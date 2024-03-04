В России разрабатывают новую версию антипиратского реестра

Антипиратский реестр был создан еще в 2019-м после того, как годом ранее был подписан соответствующий меморандум между медиакомпаниями, продюсерами и интернет-организациями. В него было внесено более 216 млн ссылок. Нынешнее программное обеспечение не дает возможности к подключению новых участников меморандума. Подрядчиков на разработку обновленной системы будут выбирать среди отечественных разработчиков, рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.