В ЕС назвали сроки ограничения поставок СПГ из России

Чистая прибыль «Газпрома» по итогам первой половины 2023 года составила 296 млрд руб., это минимальный результат за три года — в аналогичный период 2022 года компания получила прибыль 2,5 трлн руб. Убытки «Газпрома» могут вырасти до 1 трлн руб. в 2025 году, так как налоговая нагрузка на компанию растет, а ее выручка от экспорта газа падает, прогнозировал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.