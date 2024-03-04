Россиянкам рассказали, как даже без чека вернуть деньги за подаренные на 8 Марта цветы

«Если они подмёрзли, пока курьер их вёз, из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках», — сказал собеседник РИА «Новости».