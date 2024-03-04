Названы регионы — лидеры по уровню безработицы

Эксперты отмечают, что в последнее время в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработицы. Причем в качестве проблемы в экономике все чаще называется не безработица, а дефицит кадров. По итогам четвертого квартала 2023 года уровень безработицы по стране в целом, по данным Росстата, снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8 процентного пункта, составив рекордные для нашей страны 2,9%, а число безработных сократилось на 560 тысяч человек.