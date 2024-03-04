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Финансист назвала тревожные сигналы для срочного закрытия счета в банке

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Банк, которому может грозить отзыв лицензии, имеет несколько характерных признаков, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Источник: Агентство «Москва»

К наиболее безопасным она относит системно значимые банки — скорее всего, с ними ничего плохого не случится. По всем остальным следует регулярно мониторить новости — если сообщается о предупреждениях, вынесенных Банком России, риски возрастают.

«Если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации», — считает экономист.

Тревожным знаком следует считать навязчивую рекламу слишком выгодных продуктов — вкладов, кредитов. Это означает проблемы с ликвидностью, чреватые отзывом лицензии, заключила финансист.