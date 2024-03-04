ФАС возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита

С 23 октября банки обязаны в рекламе рядом с привлекательной ставкой по ссуде указывать и диапазон ее полной стоимости с учетом дополнительных расходов (например, страховки). Штраф по этой статье сегодня доходит до 800 тыс. рублей.
Ранее Почта Банк уже привлекался к ответственности за ненадлежащую рекламу кредита — в октябре его оштрафовали на 500 тыс. рублей, напомнил партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Никита Суклин. При этом организация не выполнила предписания антимонопольного органа в установленный срок, за что вскоре получила второй штраф в размере 400 тыс. рублей.
ФАС и раньше штрафовала банки за нарушения в рекламе — например, за мелкий шрифт, отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко. В результате игроки рынка, которых привлекали к ответственности, на время отказывались от подобных практик, но впоследствии всё равно к ним возвращались.
Сейчас требования стали строже, и банки начали указывать полную стоимость кредита, но пока нельзя сказать, что этому правилу следуют абсолютно все и во всех случаях, добавила эксперт. ПСК чаще всего выглядит устрашающе. Финансовые организации, указывающие ее так же крупно, как и рекламную ставку, рискуют растерять клиентов.
Однако практика показывает, что банки способны нарушать действующее законодательство, несмотря на замечания властей, добавил адвокат Игорь Апостол. Сумма взысканий ничтожна для них по сравнению с потенциальной прибылью, пояснил он.
Законопроект о двукратном увеличении штрафов за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита уже рассматривался в начале февраля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, писали ранее «Известия». В случае его принятия наказание может вырасти до диапазона от 40 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 600 тыс. до 1,6 млн рублей для самих банков.
«ФАС выступает за увеличение штрафов банков за нарушения рекламного законодательства», — сообщили в службе.