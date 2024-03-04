ФАС возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита

Сейчас требования стали строже, и банки начали указывать полную стоимость кредита, но пока нельзя сказать, что этому правилу следуют абсолютно все и во всех случаях, добавила эксперт. ПСК чаще всего выглядит устрашающе. Финансовые организации, указывающие ее так же крупно, как и рекламную ставку, рискуют растерять клиентов.