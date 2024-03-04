ФАС предложила модель оценки повышенного спроса и необоснованных цен

В декабре 2023 года в ФАС снова вернулись к обсуждению инициативы. Это произошло после подорожания в 2023 году ряда категорий товаров, в том числе куриных яиц. Так, по данным Росстата, в октябре 2023 года куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. В 18 регионах страны их стоимость увеличилась на 1,5−10%, в 52 — на 10,1−20%, в 14 — на 20,1−39,9%. К концу февраля 2024-го в стране наметилась тенденция к снижению цен на яйца, докладывал премьер-министру Михаилу Мишустину глава ФАС Максим Шасколький.