Цены на золото поднялись выше $2100 за унцию впервые за три месяца

Стоимость апрельского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) 4 марта выросла на 0,30% — до $2101,9 за унцию по состоянию на 16:58 мск. В предыдущий раз выше $2100 золото торговалось 4 декабря 2023 года.
В пятницу, 1 марта, цены на золото достигли двухмесячного максимума. Это произошло после публикации разочаровывающих данных по производственному сектору США и падению потребительских настроений в феврале (впервые за три месяца), которые усилили ожидания возможного снижения ставки ФРС уже в 2024 году. Сейчас ставка находится на уровне 5,25−5,5%.
Cтарший редактор отдела рынков и обозреватель Bloomberg Opinion Джон Отерс также отметил, что ралли по золоту в последние дни указывает на общий оптимизм по поводу смягчения денежно-кредитной политики.
«Ключевым ингредиентом устойчивого ралли будет уверенность в том, что процентные ставки направляются вниз», — пишет он, добавляя, что в предыдущие разы золото достигало отметки $2100 за унцию, когда снижение ставок казалось неизбежным. Отерс обращает внимание, что цена золота находится в обратной зависимости от процентных ставок и она выросла, поскольку индекс цен РСЕ оказался не выше ожиданий.
При этом, по мнению Джона Отерса, привлекательность золота как актива снижает растущая стоимость биткоина. Динамику золота в 2024 году он называет «бледнейшим отголоском» цифровой валюты.
По мнению руководителя отдела сырьевых стратегий TD Securities Барта Мелека, драйвером для роста цен на золото также служат активные покупки драгметалла центральными банками.
В феврале аналитики Citi сообщили, что стоимость золота в ближайшие 12−18 месяцев может достичь $3 тыс. за унцию. Среди причин роста цен они назвали дедолларизацию, снижение процентных ставок и стагфляцию. «Наиболее вероятный путь к $3 тыс. за унцию золота — это быстрое ускорение существующей, но медленно развивающейся тенденции: дедолларизация в центральных банках развивающихся рынков, что, в свою очередь, приводит к кризису доверия к доллару США», — полагают аналитики. В Citi считают, что даже если перечисленные три сценария не реализуются, то средняя цена золота в первой половине 2024 года может составить более $2 тыс. за унцию.