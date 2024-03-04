Цены на золото поднялись выше $2100 за унцию впервые за три месяца

В феврале аналитики Citi сообщили, что стоимость золота в ближайшие 12−18 месяцев может достичь $3 тыс. за унцию. Среди причин роста цен они назвали дедолларизацию, снижение процентных ставок и стагфляцию. «Наиболее вероятный путь к $3 тыс. за унцию золота — это быстрое ускорение существующей, но медленно развивающейся тенденции: дедолларизация в центральных банках развивающихся рынков, что, в свою очередь, приводит к кризису доверия к доллару США», — полагают аналитики. В Citi считают, что даже если перечисленные три сценария не реализуются, то средняя цена золота в первой половине 2024 года может составить более $2 тыс. за унцию.