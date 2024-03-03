Маск: весь федеральный бюджет США пойдет на выплату процентов по долгам

Так он прокомментировал сообщение популярного паблика Shibetoshi Nakamoto, в котором иронически утверждалось, что, несмотря на проблемы с государственным долгом, правительство США все равно считает главной проблемой Илона Маска.
«Очевидно, это моя вина», — пошутил Маск. «Но, черт возьми, нам лучше что-нибудь с этим сделать, иначе весь федеральный бюджет пойдет на погашение процентных платежей, и ни на что другое не останется!» — предупредил он.
В публикации давалась ссылка на материал телеканала CNBC, согласно которому государственный долг США растет на один триллион долларов каждые сто дней.
Ранее бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, в котором утверждалось, что госдолг страны к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% американского ВВП. Как отмечалось, при отсутствии изменений в американском законодательстве уровень долга продолжит повышаться и после указанной даты.