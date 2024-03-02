Военную ипотеку выведут из-под новых ограничений ЦБ

«Хотелось бы [получить] данные по тому, сколько времени проходит с момента одобрения кредита ипотечного до момента его реальной выдачи. Мы знаем, что банки заявляют три-четыре месяца. В связи с этим мы планируем, что не меньше чем за два месяца нам нужно принять решение по лимитам, чтобы они вступили в силу. Например, если бы у нас с четвертого квартала лимиты вступали в силу, то в июле нам надо было бы решить, какие их значения. Но, возможно, этот диапазон надо увеличивать. Здесь от вас нужны более подробные данные», — заключил Румянцев, обращаясь к банкирам.