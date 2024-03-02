Путин назвал условием стабильности мирового энергорынка честную конкуренцию

«Исходим из того, что непременными условиями стабильного функционирования международного энергетического рынка должны оставаться строгое соблюдение принципов честной конкуренции, а также надежная защита законных интересов газовых экспортеров», — указал российский лидер.
Он отметил, что данные условия должны осуществляться на недискриминационной основе и без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.
Накануне еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что запрет на газ из РФ не был внесен в 13-й пакет антироссийских санкций из-за разногласий среди стран — членов Европейского союза (ЕС). Как отметила еврокомиссар, санкции не должны сильнее бить по тем, кто их вводит, нежели по России.
Ранее, 15 февраля, Симсон сообщила, что страны ЕС не заинтересованы в пролонгации договора о транзите российского газа в Европу через Украину, истекающего в конце 2024 года. При этом данный транзит остается единственным вариантом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после аварии на «Северном потоке».
Между тем в октябре 2023 года Путин указал на пленарном заседании «Российской энергетической недели», что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.