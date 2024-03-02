Путин назвал условием стабильности мирового энергорынка честную конкуренцию

Между тем в октябре 2023 года Путин указал на пленарном заседании «Российской энергетической недели», что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.