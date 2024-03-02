Производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен

«Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60−70% в зависимости от сорта шоколада», — пояснил он. Например, горький шоколад, состоящий на 70−80% из какао, при текущем увеличении себестоимости может вырасти в цене на 70−80%, а у молочного шоколада, где меньше какао, цена может вырасти примерно на 20%, оценивает эксперт.