Производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен

Производители шоколада в связи с подорожанием какао-масел сокращают вес сладостей, автоматизируют процесс и наращивают выпуск продукции с пониженным содержанием шоколада, сообщает Bloomberg.
К примеру, Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов. Последнее дополнение в линейке Kit Kat от Hershey — шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично, а не полностью. Кроме того, производители увеличивают количество товаров, содержащих вместо шоколада арахисовое масло и карамель.
Такая тенденция связана с рекордным повышением стоимости какао, и участники рынка не ожидают, что цены упадут в ближайшее время. Удорожание вызвано засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао. В 1980—2023 годы торгуемые на Нью-Йоркской бирже фьючерсы на какао в среднем стоили значительно ниже $3,5 тыс., но 22 февраля 2024 года они впервые превысили $6 тыс. за тонну.
Какао-масло — ключевой ингредиент шоколада. В среднем плитка молочного шоколада в США содержит 20% какао-масла. Некоторые производители частично заменяют какао-масло более дешевой альтернативой, например пальмовым маслом.
До этого времени производители перекладывали высокую стоимость какао на потребителей, однако сладости не относятся к необходимым для жизни продуктам, что угрожает продажам, указывает агентство. Занимающаяся исследованием рынков компания NIQ выяснила в ходе опроса прошлой осенью, что, если уровень инфляции не упадет, большинство потребителей готовы сократить траты на конфеты и шоколад, в отличие от алкоголя и косметики. В конце концов, именно стоимость определяет решение о покупке больше, чем какой-либо иной фактор, пояснил старший вице-президент Национальной ассоциации кондитеров Брайан МакКеон.
Собеседники РБК на российском рынке кондитерских изделий предупреждали, что в 2024 году продукция вырастет в цене не только из-за мировых проблем с какао, но и из-за ослабления рубля, а также роста цен на логистику и упаковку.
Увеличение цены на 20% не покроет рост стоимости сырья и другие издержки, поэтому производители шоколада будут постепенно поднимать цены, считает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.
«Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60−70% в зависимости от сорта шоколада», — пояснил он. Например, горький шоколад, состоящий на 70−80% из какао, при текущем увеличении себестоимости может вырасти в цене на 70−80%, а у молочного шоколада, где меньше какао, цена может вырасти примерно на 20%, оценивает эксперт.