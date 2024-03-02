Компания OpenAI выразила несогласие с иском Маска

Директор по стратегии Джейсон Квон считает, что претензии Маска могут быть связаны с тем, что он «не участвует в работе компании сейчас». Он также заявил, что OpenAI является прямым соперником Microsoft, тем самым оспаривая тезис Маска о сотрудничестве двух техногигантов. Квон также уточнил, что компания сотрудничает с правительством по вопросам, касающимся внутренней информации и ее раскрытии.
Основатель OpenAI Сэм Альтман написал в отдельной служебной записке о том, что «скучает по Илону, который соревновался с другими в улучшении технологий», указало агентство.
Ранее в этот день стало известно, что 29 февраля Маск подал судебный иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, объясняя свое решение отказом компании от первоначальной миссии. Основной причиной судебного разбирательства стало недовольство бизнесмена источниками финансирования OpenAI.