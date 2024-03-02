Цены на золото выросли до максимума за два месяца

Золото становится более привлекательным во времена нестабильности, и последние два года спрос на него растет. В ING полагают, что такая ситуация, вероятно, сохранится и в этом году на фоне геополитической напряженности и текущего состояния экономики. По прогнозам ING, цены на золото составят в среднем $2081 за унцию в 2024 году при условии, что ФРС начнет снижать ставки во втором квартале года и доллар ослабнет.