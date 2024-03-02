Цены на золото выросли до максимума за два месяца

Стоимость апрельского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) в пятницу, 1 марта, выросла на 1,93% — до $2094,3 за унцию по состоянию на 20:10 мск. Это максимальный уровень за последние два месяца. В предыдущий раз золото торговалось по таким ценам 28 декабря 2023 года.
По состоянию на 20:54 мск фьючерсы на золото на бирже CME прибавляли 1,9% и торговались на уровне $2093,65 за унцию.
Достижению двухмесячного максимума способствовали разочаровывающие данные по производственному сектору США и падению потребительских настроений в феврале (впервые за три месяца), которые усилили ожидания возможного снижения ставки ФРС в этом году, пишет Bloomberg. Сейчас ставка находится на уровне 5,25−5,5%.
Руководитель отдела сырьевых стратегий TD Securities Барт Мелек полагает, что сейчас рынок золота также поддерживают активные покупки центральных банков. Потенциал для дальнейшего роста цен на золото сохраняется, поскольку рынок убежден, что ФРС смягчит денежно-кредитную политику к середине года, считает он. «Через три-четыре месяца цены на золото достигнут рекорда, если мы увидим плохие экономические данные и рынок будет убежден, что ФРС готова снизить ставки», — отметил он. Более низкие процентные ставки, как правило, повышают спрос на не приносящее процентный доход золото.
Политика ФРС США останется ключевой для прогноза цен на золото в ближайшие месяцы, полагает аналитик по товарным рынкам ING Ева Манти (Ewa Manthey). Укрепление доллара США и ужесточение политики ФРС негативно влияли на рынок золота на протяжении большей части прошлого года. С декабря цены на золото держались выше ключевого уровня $2000 за унцию, его котировки поддерживаются спросом на активы-убежища на фоне усиления геополитической напряженности.
Сохраняющиеся геополитические риски в Восточной Европе и на Ближнем Востоке продолжают оказывать поддержку золоту, считают в ING. В декабре 2023 года цена поднялась до исторического максимума — стоимость январского фьючерса на золото на бирже CME достигала $2152,3 за унцию. «Тем не менее, мы считаем, что выжидательная позиция ФРС позволит сдержать рост цен. Мы ожидаем, что в первом квартале цены составят в среднем $2025 за унцию», — оценивает эксперт ING.
Золото становится более привлекательным во времена нестабильности, и последние два года спрос на него растет. В ING полагают, что такая ситуация, вероятно, сохранится и в этом году на фоне геополитической напряженности и текущего состояния экономики. По прогнозам ING, цены на золото составят в среднем $2081 за унцию в 2024 году при условии, что ФРС начнет снижать ставки во втором квартале года и доллар ослабнет.