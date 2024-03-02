Берлин заявил о начале продажи «Роснефтью» немецких активов

В сентябре 2022 года немецкое ведомство передало активы «Роснефти» на территории страны в доверительное управление Федерального сетевого агентства. Под управление регулятора перешли Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После этого решение о передаче активов не раз продлевалось. Срок действующей «опеки» истекает 10 марта, уточняет агентство, она будет продлена еще на полгода.
«Роснефть» заявила, что начала процесс продажи [своих активов] и хочет завершить его в период дальнейшего продления опеки, — сказал представитель Минэкономики. «Мы проверим это, включая дальнейшие юридические гарантии. Основной целью наших действий остается обеспечение энергоснабжения, особенно обеспечение деятельности PCK Schwedt», — добавил он.
РБК направил запрос в пресс-службу компании «Роснефть».
Кроме того, федеральный административный суд Германии объявил о приостановке «Роснефтью» иска, оспаривающего решение немецких властей. «Роснефть» назвала экспроприацией передачу активов под контроль немецкого регулятора и обратилась в суд. В марте прошлого года федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иск компании к правительству Германии, подтвердив передачу ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH под управление. Суд счел, что решение Минэкономики страны было правомерным, поскольку существовал риск невыполнения «дочками» обязательств в энергоснабжении. В «Роснефти» говорили, что выполняли все требования регуляторов страны, а Rosneft Deutschland продолжала, несмотря на сложную ситуацию на рынке, выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме.
В феврале Reuters сообщил, что немецкие власти рассматривают возможность национализации Rosneft Deutschland.
Rosneft Deutschland — дочернее предприятие «Роснефти», которое занимается управлением долей компании в нефтеперерабатывающих заводах в Германии. Речь идет о крупнейшем в стране НПЗ в городе Карлсруэ (MiRO GmbH & Co, доля «Роснефти» — 24%), а также о нефтеперерабатывающих заводах PCK Raffinerie («Роснефть» владеет 54,17%) в Шведте и BAYERNOIL Raffineriegesellschaft (у «Роснефти» 28,57%) в городе Нойштадт-на-Дунае.