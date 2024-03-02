Берлин заявил о начале продажи «Роснефтью» немецких активов

Кроме того, федеральный административный суд Германии объявил о приостановке «Роснефтью» иска, оспаривающего решение немецких властей. «Роснефть» назвала экспроприацией передачу активов под контроль немецкого регулятора и обратилась в суд. В марте прошлого года федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иск компании к правительству Германии, подтвердив передачу ее «дочек» Rosneft Deutschland и Rosneft Refining and Marketing GmbH под управление. Суд счел, что решение Минэкономики страны было правомерным, поскольку существовал риск невыполнения «дочками» обязательств в энергоснабжении. В «Роснефти» говорили, что выполняли все требования регуляторов страны, а Rosneft Deutschland продолжала, несмотря на сложную ситуацию на рынке, выполнять обязательства по доставке нефтепродуктов в полном объеме.