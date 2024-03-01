Вступил в силу запрет США на импорт российских алмазов от 1 карата

11 февраля производители алмазов De Beers и Okavango Diamond обратились к странам G7 с предложением пересмотреть санкции против России в сфере добычи этих минералов. Компании предупредили, что в случае расширения санкционного давления на страну, которая занимает больше трети рынка алмазов, стоимость камней из Африки вырастет в разы. Последнее компании связали с тем, что африканским производителям придется отправлять все произведенные алмазы в единый пункт проверки.