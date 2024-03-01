В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье

В случае со вторичным жильем размер коэффициента зависит от соотношения размера основного долга по ипотечному кредиту и справедливой стоимости предмета залога (LTV). При LTV от 0 до 70 повышение коэффициента коснулось только лиц с ПДН более 80%. Если LTV составляет от 0 до 50, то значение коэффициента равно не 0,5, а 2. По кредитам с LTV от 50 до 70 коэффициент увеличился с 1 до 3.