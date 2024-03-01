В России доля безналичных платежей по итогам 2023 года составила 83,4%

25 сентября зампред ЦБ Сергей Белов рассказал в интервью «Известиям», что Центробанк не планирует выводить из обращения монеты до рубля и не обсуждает это с законодателями, хотя в 2015—2016 годах прекратил чеканку этих номиналов. Белов подчеркнул, что мелкие монеты остаются законным средством платежа и выполняют функцию размена, потому что цены на товары и услуги выражаются не только в рублях, но и в копейках.