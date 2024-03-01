В России доля безналичных платежей по итогам 2023 года составила 83,4%

«Мы подвели итоги за 2023 год и видим, что доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4%, то есть за год выросла сразу на 5,3 процентного пункта. Это один из самых высоких показателей в мире», — отметила она на ежегодной встрече, организованной Ассоциацией банков России.
В октябре вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал «Известиям», что в России будет становиться всё меньше наличных денег, но полностью из оборота они не уйдут. По его словам, государство прилагает большие усилия по диджитализации и пытается сделать всё возможное, чтобы облегчить безналичные платежи. Это введение цифрового рубля, удобные приложения банков, перечислил эксперт.
25 сентября зампред ЦБ Сергей Белов рассказал в интервью «Известиям», что Центробанк не планирует выводить из обращения монеты до рубля и не обсуждает это с законодателями, хотя в 2015—2016 годах прекратил чеканку этих номиналов. Белов подчеркнул, что мелкие монеты остаются законным средством платежа и выполняют функцию размена, потому что цены на товары и услуги выражаются не только в рублях, но и в копейках.