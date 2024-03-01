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В Госдуме предложили полностью отменить транспортный налог

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о полной отмене транспортного налога в России. Изменения предлагается внести в части первую и вторую Налогового кодекса РФ, сообщает ТАСС 1 марта.
Источник: РИА "Новости"

Авторы законопроекта считают, что транспортный налог чрезмерен в системе иных налогов и сборов РФ и влечет многократное налогообложение, учитывая в том числе акцизы на топливо. Дело в том, что акцизы включаются в стоимость топлива, и чем большие расстояния проезжает автомобиль, тем ощутимее становится налоговое бремя, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, как отметили депутаты, принципы взимания транспортного налога не являются в должной мере обоснованными, поскольку не дифференцируются с учетом дорожного покрытия, платного или бесплатного пользования дорогами, объемов, длительности эксплуатации, стоимости, габаритов авто и так далее.

«В частности, транспортный налог не выполняет функций по снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также не способствует эффективному распределению налоговой нагрузки с учетом ущерба дорогам, наносимого транспортными средствами», — указали авторы.

Вдобавок к транспортному налогу водители водители вынуждены нести большие расходы в связи с содержанием машин, например, регулярные затраты на техническое обслуживание и оплату топлива, подчеркнули депутаты.

Транспортный налог — это вид имущественного налога, который ежегодно нужно платить владельцам транспортных средств. Его вносят и физические лица, и юрлица, но на разных условиях (отличаются ставки, сроки и порядок начисления). На величину налога на автомобили влияет период владения транспортом и мощность двигателя, также в отношении особо дорогостоящих автомобилей действует повышающий коэффициент.

Ранее, 25 января, Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога для инвалидов. Законопроект был внесен депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» еще в ноябре 2019 года, с тех пор сроки его рассмотрения неоднократно переносили.