В Госдуме предложили полностью отменить транспортный налог

Авторы законопроекта считают, что транспортный налог чрезмерен в системе иных налогов и сборов РФ и влечет многократное налогообложение, учитывая в том числе акцизы на топливо. Дело в том, что акцизы включаются в стоимость топлива, и чем большие расстояния проезжает автомобиль, тем ощутимее становится налоговое бремя, говорится в пояснительной записке.