В ЦБ РФ заявили о планах ввести четыре лимита на выдачу ипотеки

«Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два», — приводит «Интерфакс» его слова.

Он добавил, что регулятор получит новые полномочия с 1 июля текущего года. Румянцев уточнил, что первый из них коснется кредитов на готовое жилье, а второй — на строящееся под залог договоров долевого участия.

При этом он отметил, что остальные два лимита — запасные, которые регулятор в настоящее время не планирует задействовать. Они коснутся кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и потребительские кредиты под залог жилья. По его словам, эти сегменты не несут угрозы для финансовой стабильности.