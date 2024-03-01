В ЦБ РФ заявили о планах ввести четыре лимита на выдачу ипотеки

«Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два», — приводит «Интерфакс» его слова.
Он добавил, что регулятор получит новые полномочия с 1 июля текущего года. Румянцев уточнил, что первый из них коснется кредитов на готовое жилье, а второй — на строящееся под залог договоров долевого участия.
Также Румянцев указал на то, что ЦБ РФ обсуждает введение отдельного лимита для микрофинансовых организаций (МФО). Он подчеркнул, что ограничения нужны для исключений ситуаций, когда банк выдает кредит, а затем «перевешивает» его на баланс МФО.
Кроме того, Румянцев объяснил, что лимиты будут устанавливаться на основе показателя долговой нагрузки, первоначального взноса и параметра LTV (сумма кредита к стоимости обеспечения). Он дополнил, что сроки ипотеки при этом учитываться не будут.
Макропруденциальные лимиты — это ограничения, которые Банк России устанавливает по необеспеченным потребительским кредитам (займам) для кредитных и микрофинансовых организаций.
Ранее в этот день глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит перегрев на рынке первичного жилья, на него указывает в том числе высокая доля выдачи рискованных кредитов.
Как объяснила «Известиям» исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева, рост ипотечного кредитования был связан с развитием льготной ипотеки. Говоря о рынке недвижимости в столице, она отметила, что за год рост средней цены квадратного метра на первичном рынке Москвы составил 12,7%, в массовом сегменте — 18%. Доля ипотечных кредитов оказалась на уровне в 82%.
До этого, 27 февраля, сообщалось, что Минфин разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой. Ведомство исходит из того, что система таких программ должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий. Министерство фокусируется на снижении доли льготной ипотеки с 90 до 25% в выдачах на первичном рынке.