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Набиуллина указала на перегрев рынка первичного жилья

Банк России видит перегрев на рынке первичного жилья, на него указывает в том числе высокая доля выдачи рискованных кредитов. Об этом 1 марта заявила заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с банками, организованной Ассоциацией банков России.
Источник: РИА "Новости"

«Рынок первичного жилья, по нашему мнению, перегрет. Во второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%. В основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм», — сказала финансист.

Она напомнила, что сыграли роль в росте ипотечного кредитования высокие инфляционные риски. В итоге портфель вырос почти на 35%.

«О перегреве говорит и высокая доля рискованных выдач, особенно на “первичке”, где в конце года примерно 60% кредитов выдавалось с показателем LTV (отношение кредита к залогу) 80%», — заключила она.

Ранее, 15 декабря 2023 года, ЦБ поддержал ужесточение требований к программам льготной ипотеки. Тогда Набиуллина отметила, что выдача ипотеки по рыночным ставкам замедлилась на 30%, в то время как льготная ипотека остается привлекательной для клиентов.

В сентябре она отметила, что Центробанк РФ фиксирует признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования. По ее словам, Банк России в данном вопросе беспокоят два фактора: качество кредитов и их влияние на рынок жилья.