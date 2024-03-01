Набиуллина указала на перегрев рынка первичного жилья

«Рынок первичного жилья, по нашему мнению, перегрет. Во второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%. В основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм», — сказала финансист.