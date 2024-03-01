Крах финансовой системы США неизбежен, заявил глава ВТБ

«Вообще очень важно, что доверие к западной (финансовой — ред.) системе подорвано. Знаете, если сегодня это происходит, если сегодня Китай и арабские страны даже выведут просто свои средства из Америки, из американских казначейских бумаг, … то крах американской финансовой системы будет значительно быстрее. … Все равно он когда-нибудь состоится при таком госдолге», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».