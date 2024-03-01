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Крах финансовой системы США неизбежен, заявил глава ВТБ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Крах финансовой системы США неизбежен при том уровне госдолга, что сейчас есть у страны, при этом он наступит быстрее, если инвесторы из разных стран начнут выводить свои активы из Америки, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Источник: AP 2023

«Вообще очень важно, что доверие к западной (финансовой — ред.) системе подорвано. Знаете, если сегодня это происходит, если сегодня Китай и арабские страны даже выведут просто свои средства из Америки, из американских казначейских бумаг, … то крах американской финансовой системы будет значительно быстрее. … Все равно он когда-нибудь состоится при таком госдолге», — сказал Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что если не будет такой поддержки со стороны стран, которые держат деньги или инвестиции в экономике США, то «американская экономика будет совсем по-другому выглядеть», как и мировой финансовый рынок.

«Вот бы туда (министра финансов РФ — ред.) Силуанова нашего. Они поправили бы за несколько лет бы свой бюджет и вошли бы в рамки. Но они этого не делают, не могут сделать. Поэтому крах обязательно когда-нибудь наступит», — заключил Костин.

Госдолг США сейчас превышает 34 триллиона долларов. В июне прошлого года конгресс принял решение приостановить до января 2025 года действие потолка госдолга, заручившись согласием обеих партий начать снижать расходы.