«По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку», — сказал он.
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно, по-женски.