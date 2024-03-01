Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана

По версии Маска, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. Новое правление OpenAI совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества», говорится в иске Маска.
«Внутренние детали GPT-4 известны только OpenAI и, по имеющейся информации, Microsoft. Следовательно, GPT-4 является противоположностью “открытого ИИ”», — указано в иске Маска. По его мнению, GPT-4 закрыта по коммерческим соображениям Microsoft.
Маск вменяет в вину OpenAI нарушение контракта и недобросовестную деловую практику и просит компанию вернуться к открытому исходному коду. По его мнению, компания «исказила» цели и задачи, которые были поставлены при ее основании. Иск подан 29 февраля в суд в Сан-Франциско.
Маск также запросил судебный запрет, чтобы помешать OpenAI, Брокману, Альтману и Microsoft получать прибыль от технологии AGI компании.
Microsoft, которая не фигурирует в качестве ответчика в иске, получила эксклюзивную лицензию на языковую модель OpenAI GPT-3 в 2020 году. OpenAI выпустила GPT-4 в марте 2023-го, Маск полагает, что она соответствует критериям AGI. Однако Microsoft продолжает отстаивать права на GPT-4, которая, по ее утверждению, не достигла уровня AGI.
Некоммерческая лаборатория OpenAI была основана в Сан-Франциско в декабре 2015 года. Тогда во главе компании стоял ряд инвесторов, включая Маска и Альтмана. Маск покинул совет директоров в 2018 году, объяснив, что ушел из-за «несогласия с кое-чем из того, что хотела сделать команда OpenAI».
В 2019 году Microsoft инвестировала в компанию $1 млрд, и OpenAI стала коммерческой организацией. В 2021 году корпорация также оказывала финансовую поддержку проекту, а в январе 2023 года OpenAI и Microsoft заключили уже многолетнюю сделку стоимостью около $10 млрд.