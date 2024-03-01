Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана

Microsoft, которая не фигурирует в качестве ответчика в иске, получила эксклюзивную лицензию на языковую модель OpenAI GPT-3 в 2020 году. OpenAI выпустила GPT-4 в марте 2023-го, Маск полагает, что она соответствует критериям AGI. Однако Microsoft продолжает отстаивать права на GPT-4, которая, по ее утверждению, не достигла уровня AGI.