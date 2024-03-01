Банки назвали переводы за рубеж самым важным направлением работы

«Ситуация с проведением валютных операций сейчас складывается непросто. С одной стороны, Россия продолжает налаживать и развивать хозяйственные связи с дружественными странами, в основе чего всегда лежит возможность проведения взаимных расчетов и платежей. С другой — функционирование расчетов в рамках банковских систем осложняется из-за угрозы санкционного давления со стороны Запада на партнеров из дружественных стран», — объясняет партнер Б1, руководитель направления по оказанию услуг компаниям финансового сектора Геннадий Шинин. Несмотря на санкции, банки продолжают осуществлять расчеты с рядом дружественных стран и в ближайшей перспективе продолжат развивать корреспондентские отношения и схемы взаиморасчетов со странами СНГ и партнерами из Китая, Турции, Ближнего Востока, добавляет он. Однако в будущем трансграничные расчеты могут выйти на новый уровень без участия традиционной банковской системы. Например, для этого может использоваться криптовалюта, допускает Шинин.