В Минфине поддержали внешние расчеты намайненной в России криптовалютой

Законопроект, позволяющий легализовать выпуск и оборот криптовалют, был внесен в Госдуму еще в 2022 году и после этого дорабатывался. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил тогда, что криптовалюты смогут использоваться как средство платежа только в зарубежных юрисдикциях. При этом в законопроекте указывалось, что если будет осуществляться экспериментальный режим использования криптовалют, то будет возможно, например, использовать их для оплаты параллельного импорта.