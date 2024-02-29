Услышали дозвон: штрафы за навязчивость коллекторов составят до 2 млн

Штрафы необходимы, и за неправомерные действия со стороны взыскателей долгов они должны быть как можно выше, полагает депутат ГД от ЛДПР Ярослав Нилов. При этом парламентарий считает, что коллекторов в России необходимо и вовсе запретить, так как, несмотря на вводимые законом ограничения, они продолжают работать с нарушением прав граждан.— Наказание должно быть введено. В 1 млн рублей оно не будет высоким, можно установить и больше, так как порой они ведут себя в отношении граждан неподобающе, переходят все границы, — заявил первый зампред комитета ГД по экономической политике, депутат от фракции КПРФ Николай Арефьев.