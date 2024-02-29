Услышали дозвон: штрафы за навязчивость коллекторов составят до 2 млн

Коллекторов, микрофинансовые организации и других взыскателей ждут миллионные штрафы за навязчивую переписку или звонки должникам. Законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. Действующий закон строго регламентирует общение коллекторов с неплательщиками, но никакого наказания не предусматривает. Поддержать новые штрафы готовы в большинстве фракций Госдумы, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и в ОНФ. При этом эксперты отмечают, что, несмотря на ужесточение законодательства, в РФ по-прежнему есть случаи нецивилизованной работы с должниками.
Миллионное наказание
В России установят штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с гражданами. Для физлиц размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц — до 2 млн рублей. Такой законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. Документ есть в распоряжении «Известий».
Он был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, в том числе ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Эти нормы имели отложенный характер и вступили в силу с 1 февраля этого года. С этой даты неплательщик может отказаться от личного общения со взыскателями (коллекторы, МФО или банки), выбрав иной способ для диалога. В том числе письменно по указанному им адресу или электронной почте, через нотариат или портал «Госуслуги».
Кроме того, если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО. Также новыми нормами было введено понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» (АИА). Это программа, которая ведет общение с должником без личного участия коллектора. АИА будет передавать информацию о задолженности и сроках погашения, все разговоры при этом будут записываться.
При этом новые ограничения не устанавливали меры ответственности для взыскателей, которые Минюст и предлагает добавить через поправки в КоАП.
Также министерство считает необходимым ввести для коллекторов отдельные штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам будет грозить наказание от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.
«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания», — говорится в пояснительной записке.
«Известия» направили запрос в Минюст с просьбой прокомментировать сроки принятия законопроекта, а также оценить масштаб проблемы навязчивого общения коллекторов с должниками. Источник, близкий к министерству, сообщил, что инициатива может быть внесена в кабмин в марте, а в Госдуму — в октябре этого года.
Чем жестче, тем лучше
В Госдуме о готовности поддержать инициативу Минюста сообщили в большинстве фракций.
— Если закон установил новые требования, то штрафы за их нарушение, безусловно, нужны. Практика неоднократно показывала, что нормы не будут работать, если по ним нет мер ответственности. Хотя, конечно, она должна быть разумной. Если кредитор на час позже позвонил неплательщику, то его не надо штрафовать на 500 тыс. рублей, — сказала «Известиям» депутат ГД от фракции «Единой России» Наталья Костенко.
Штрафы необходимы, и за неправомерные действия со стороны взыскателей долгов они должны быть как можно выше, полагает депутат ГД от ЛДПР Ярослав Нилов. При этом парламентарий считает, что коллекторов в России необходимо и вовсе запретить, так как, несмотря на вводимые законом ограничения, они продолжают работать с нарушением прав граждан.— Наказание должно быть введено. В 1 млн рублей оно не будет высоким, можно установить и больше, так как порой они ведут себя в отношении граждан неподобающе, переходят все границы, — заявил первый зампред комитета ГД по экономической политике, депутат от фракции КПРФ Николай Арефьев.
В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) заявили, что поддерживают инициативу Минюста. В то же время в организации отметили уменьшение количества жалоб на действия взыскателей долгов.
— Сейчас профессиональный рынок взыскания работает строго в рамках законодательства. Об этом говорит снижение количества обоснованных обращений на действия профессиональных коллекторских агентств (по данным ФССП по итогам 2023 года на 2,8%) и доля вынесенных постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 14.57 не превышает и 3%, — пояснили в организации.
«Известия» обратились в крупнейшие банки и МФО с просьбой дать свою оценку законодательной инициативе.
Член экспертного совета Госдумы по небанковским финансово-кредитным организациям, глава Агентства защиты прав потребителей финансовых услуг Елена Фасахова считает, что усиление ответственности — своевременная мера, а размеры предложенных штрафов обоснованы.
— Несмотря на то что закон о коллекторской деятельности работает уже много лет, вроде как им были установлены понятные правила игры, всё равно в общей статистике жалоб, которые к нам поступают, особенно на микрофинансовые организации, мы видим, что нарушения прав граждан продолжаются. По-прежнему должники сталкиваются с нецивилизованным общением, в том числе в их адрес звучат угрозы жизни, — пояснила эксперт.
По ее словам, поэтому предлагаемые поправки в КоАП полностью поддерживаются.
Угрожали и оскорбляли
Противоправные действия со стороны коллекторов, несмотря на новый закон, по-прежнему нередки. «Известия» пообщались с гражданами, которые пострадали от взыскателей.
Так, Анне из Новосибирска в прошлом году пришлось столкнуться с ними после того, как ее 23-летний сын обратился в микрофинансовую организацию за займом в 9 тыс. рублей. Мать о долге он предупреждать не стал, как и выплачивать его.
— Спустя год мне стали сыпаться звонки от коллекторов, — рассказала «Известиям» женщина. — О долге сына я не знала, о чем сообщила звонившим. Мне начали угрожать, при этом обзванивая дальних родственников и соседей.
Взыскатели отправляли Анне видео, на котором человеку отрезают голову и с подписью: «Ты будешь следующей». В одном из сообщений ей пообещали прислать голову младшего сына в коробке, в другом — сжечь дом.
— Они пробили меня: звонили на работу, узнали зарплату, с кем я живу, сколько у меня кредитов, — добавила она. — Я жила в страхе, просила ребенка забирать из школы, ночевали у друзей. Сначала с меня требовали 52 тыс. рублей, если я отдам сразу, а через пару дней уже 150 тыс. Причем номера телефонов из разных регионов — буквально со всей страны.
Женщина обратилась в полицию, но там ей помочь не смогли — дело по факту угроз не завели. После этого Анна наняла юриста, и они вместе обратились в Федеральную службу судебных приставов (ФССП, ведет реестр профессиональных коллекторских организаций). В итоге было составлено три протокола об административном правонарушении, а организации назначили штраф 125 тыс. рублей, который МФО оплатила.
Выбивали долг в 2023 году и у еще одного жителя Новосибирска. Мужчина рассказал, что со стороны микрофинансовой организации поступали SMS, через которые на него оказывали психологическое давление — унижали, оскорбляли. После вмешательства приставов организации выписали штраф 200 тыс. рублей. Постановление о назначении наказания еще в законную силу не вступило — компания планирует обжаловать его в арбитражном суде.
Житель Нижнего Новгорода рассказал, что в его случае коллекторская служба затронула практически всё окружение: «выбивальщики» звонили не только его супруге, но и друзьям, коллегам по работе, бывшим знакомым.
— Обратился в МФО из-за трудной жизненной ситуации, впоследствии не смог оплачивать. Мой долг передали коллекторской организации, — рассказал он. — Столкнулся сначала со звонками — я им сразу объяснил, что решать свою проблему буду в судебном порядке, платить отказался. Начались угрозы, обзывательства. С первого звонка пошло давление, непристойные слова, угрозы семье, ребенку. Потом начали звонить родственникам. Даже звонили начальнику моей жены.
Обращение в полицию также не помогло, а судебные приставы провели расследование и составили протокол — компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей.
Конфликтная сфера
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева напомнила, что в начале февраля вступили в силу поправки, регулирующие досудебное взыскание просроченной задолженности.
— Изменениями уточнили способы взаимодействия с должниками, определили понятия «коллектор», «коллекторская деятельность» и «автоматизированный интеллектуальный агент», распространили правила взыскания просрочки на банки и МФО (ранее они были выведены из-под действия закона № 230-ФЗ) и так далее. Однако российское законодательство устроено таким образом, что все штрафы, ограничения и виды наказания нарушителям по не уголовным статьям должны быть прописаны в КоАП РФ. Без этого ФССП, как регулятор взыскателей, не сможет осуществлять меры надзорного реагирования в случае нарушения закона № 230-ФЗ, — пояснила она «Известиям».По ее словам, предлагаемые Минюстом изменения направлены на повышение эффективности контроля за игроками рынка.
— Сфера взыскания — область конфликтная, — напомнила «Известиям» эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александра Пожарская. — Но после появления закона № 230-ФЗ в 2016 году (после в него вносились изменения. — «Известия») на рынке стало значительно больше порядка, отметила эксперт. Кроме того, сами потребители стали разбираться в том, какие права у них есть и куда обращаться в случае их нарушений.
— Важно понять, что не каждый, кто звонит, является легальным участником рынка, — отметила Александра Пожарская. — Как правило, нарушают закон микрофинансовые организации, исключенные из реестра Банка России. Либо это нелегальные взыскатели, либо нелегальные кредитные организации, у которых свои коллекторы, нанятые из числа представителей криминальных элементов, — это само по себе является нарушением закона № 230-ФЗ.
Но она призвала не винить во всех проблемных случаях коллекторов.
— Например, если есть 100 жалоб, то некорректно говорить о том, что во всех этих случаях виноват коллектор, — отметила она. — Потому что неплательщики очень часто довольно остро воспринимают даже корректные, в рамках закона напоминания о том, что необходимо вернуть долг. Они воспринимают такие сообщения как угрозу от взыскателя.
Благодаря закону многие крупные кредитные организации пересмотрели свою политику в сфере взыскания долгов, заверила эксперт. Так, сотрудники ФССП проводят воспитательные беседы и внимательно следят за поведением взыскателей. По ее словам, на официальных участников рынка жалоб не было уже два года. Для установления «легальности» такого коллектора, достаточно зайти на сайт ФССП и открыть раздел «реестр коллекторских компаний». Если регистрации организации нет — значит работают нелегалы, пояснил «Известиям» юрист Андрей Лисов.
В ответ на неправомерные действия коллекторов можно, в частности, подать жалобу в ФССП России и органы прокуратуры, отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Это может послужить основанием для внеплановой проверки коллекторской организации. При выявлении в ходе проведения проверки нарушений может быть принято решение об исключении организации из государственного реестра. Действия коллекторов, по ее словам, можно обжаловать и в судебном порядке.