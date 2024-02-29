Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Главное достоинство вклада с плавающей доходностью, привязанной к ставке Банка России — удобство для состоятельных вкладчиков, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Источник: РИА "Новости"

В отличие от вкладов с фиксированной доходностью, их не приходится закрывать, чтобы открыть депозит на новых условиях — ставка по ним следует за ключевой ставкой регулятора. Это удобно клиентам, не желающим следить за банковскими предложениями.

«Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать “ручное управление”», — считает Кузнецов.

Иными словами, вкладчикам придется или тратить время для достижения чуть большей доходности, или согласиться на чуть меньший доход, но заниматься другими делами. Выбирать такие вклады, скорее всего, будут состоятельные клиенты, привыкшие ценить время и удобство больше, чем деньги, заключил он.