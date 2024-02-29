Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой

В отличие от вкладов с фиксированной доходностью, их не приходится закрывать, чтобы открыть депозит на новых условиях — ставка по ним следует за ключевой ставкой регулятора. Это удобно клиентам, не желающим следить за банковскими предложениями.
«Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать “ручное управление”», — считает Кузнецов.
Иными словами, вкладчикам придется или тратить время для достижения чуть большей доходности, или согласиться на чуть меньший доход, но заниматься другими делами. Выбирать такие вклады, скорее всего, будут состоятельные клиенты, привыкшие ценить время и удобство больше, чем деньги, заключил он.