Раскрыты плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой

Иными словами, вкладчикам придется или тратить время для достижения чуть большей доходности, или согласиться на чуть меньший доход, но заниматься другими делами. Выбирать такие вклады, скорее всего, будут состоятельные клиенты, привыкшие ценить время и удобство больше, чем деньги, заключил он.