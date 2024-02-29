Путин призвал снизить долю импорта в России

«В прошлом году она составила уже 19% ВВП или 32 триллиона рублей, а в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но всё мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать», — сказал Путин.