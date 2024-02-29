Положить и забыть: страховку по длинным вкладам могут увеличить вдвое

В России могут в два раза повысить сумму страхового возмещения по «длинным» вкладам — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Этот вопрос прорабатывают в ЦБ. В частности, рассматривается возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3−5 лет) рублевым вкладам. Предполагается, что это повысит популярность долгосрочных вкладов и позволит банкам привлечь длинные деньги в экономику. Востребованы ли сейчас такие депозиты, что с их доходностью, и актуальна ли для них повышенная страховка, выясняли «Известия».