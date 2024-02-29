Положить и забыть: страховку по длинным вкладам могут увеличить вдвое

В России могут в два раза повысить сумму страхового возмещения по «длинным» вкладам — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Этот вопрос прорабатывают в ЦБ. В частности, рассматривается возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3−5 лет) рублевым вкладам. Предполагается, что это повысит популярность долгосрочных вкладов и позволит банкам привлечь длинные деньги в экономику. Востребованы ли сейчас такие депозиты, что с их доходностью, и актуальна ли для них повышенная страховка, выясняли «Известия».
В два раза больше
Центральный банк (ЦБ) России прорабатывает вопрос двукратного повышения суммы страхового возмещения по длинным вкладам до 2,8 млн рублей.
— Цель нашей инициативы — повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики. Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше трех-пяти лет) рублевым вкладам. Сейчас обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей, — сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.
По ее словам, отчисления банков в Фонд страхования вкладов по этим вкладам будут ниже, в итоге за счет этой экономии они смогут предлагать своим вкладчикам более привлекательную доходность.
Сейчас возмещение по вкладам выплачивается вкладчику банка в размере 100% суммы всех его вкладов (за исключением вкладов отдельных категорий). В совокупности это не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке.
— Разумеется, у гражданина есть возможность «не держать все яйца в одной корзине», а разнести имеющуюся к вложению сумму по разным финансовым организациям. Однако, это не очень удобно, так как при крупном вкладе придется больше времени уделить поиску банков, удовлетворяющих финансовым ожиданиям от ставки вкладчику, — замечает Марчел Кырлан, эксперт-аналитик в области международного и инвестиционного права (платформа «Инициатор»).
Низкий спрос
Долгосрочные вклады не так популярны, основной спрос приходится на депозиты сроком до 1 года. Доля длинных долгосрочных вкладов в России составляет около 5%.
По итогам первой декады февраля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях составила, по данным ЦБ 14,85%. При этом, по коротким вкладам, ставки, ожидаемо, выше. Сами банки сейчас не слишком заинтересованы привлекать долгосрочные депозиты под высокие проценты: ЦБ может существенно снизить ставку, а условия останутся прежними.
Потенциальные вкладчики, со своей стороны, опасаются возникновения проблем у банка и отзыва лицензии. К тому же, те, кто держит деньги на длинном депозите нередко «застревают» в низких ставках.
— Спрос на длинные депозиты в России не высок. Как правило, многие из таких вкладчиков сталкиваются с риском низких процентных ставок — немало тех, особенно пенсионеров, кто положил деньги в банк еще несколько лет назад, например, под 5% годовых, и они до сих пор хранят вклады под этот процент, так как процент начисляется только в конце срока, — указывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Освободить от налога
Основной минус долгосрочных вкладов — невозможность пополнять их и снимать средства до окончания срока депозита. Таким образом, повышенная страховая сумма, как считают эксперты, может оказаться дополнительным стимулом уже для новых вкладчиков, у которых есть шанс разместить вклад от 3 лет под двузначный процент.
При сохранении имеющихся политико-экономических условий, можно ожидать дальнейшего снижения инфляции в ближайшие пару лет. Следовательно, это приведет к снижению ставок по всем видам вкладов, поэтому зафиксироваться на пике ставки на 3−5 лет весьма привлекательная перспектива для тех, кто хочет не только сохранить накопленное, но и преумножить, считает Марчел Кырлан.
— Попытка связать длительный срок вклада и его безотзывный характер с увеличенными гарантиями АСВ может быть успешной. Многое будет зависеть от доходности, прогнозов инфляции и целей вкладчика. Актуальные цели именно для длинных вкладов — накопления на приобретение недвижимости, на высшее образование детям, на будущую пенсию, в тех случаях, когда цель понятна и есть время до возникновения потребности в её реализации, — указывает Александр Цыганов, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при Правительстве РФ.
В то же время, аналитики обращают внимание на то, что увеличение страховой суммы на приток средств на длинные депозиты существенно не повлияет: большая часть россиян размещает вложения ниже страховой суммы. Cкорее, это обеспечит больше возможностей для маневра «крупным» вкладчикам.
Более эффективной мерой эксперты считают освобождение «долгих» вкладок от налогообложения. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, популярность длинных депозитов в случае отмены налога будет увеличиваться на 2−3% ежегодно.
Госдума и Совет Федерации планируют рассмотреть законопроект об освобождении россиян от налога на некоторые виды банковских вкладов. Документ внесут глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совфеда Николай Журавлев. Задача инициативы состоит в стремлении притормозить темпы инфляции и профинансировать долгосрочные проекты развития экономики России.