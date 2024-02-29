Минфин Украины назвал сумму необходимой ежемесячной помощи

Он также отметил, что Киев рассчитывает на скорое получение помощи от ЕС — в марте ожидается поступление €4,5 млрд из согласованного 1 февраля пакета на €50 млрд, которые распределены на период с 2024 по 2027 год. Кроме того, Украина ждет $1,5 млрд от Всемирного банка. «Эти средства позволят нам перекрыть потребности. Мы рассчитываем, что первое полугодие сможем обеспечить за счет этих источников», — сказал Марченко.