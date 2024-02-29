Курс доллара опустился ниже ₽91 впервые с 12 февраля

Укрепление рубля продолжается четвертый день подряд, и это выглядит немного необычно, поскольку в конце месяца российская валюта, как правило, дешевеет из-за снижения продаж со стороны экспортеров на окончании налогового периода, рассказал руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. При этом стоит отметить, что рост рубля накануне последнего дня уплаты налогов уже не имеет такого ярко выраженного характера, как еще несколько месяцев назад.