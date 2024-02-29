Курс доллара опустился ниже ₽91 впервые с 12 февраля

Курс доллара к рублю (USD/RUB) снизился на 0,25%, или 23 копейки, и достиг отметки ₽90.9225, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 10:06 мск. В последний раз ниже отметки ₽91 доллар торговался 2,5 недели назад — 12 февраля.
Курс евро к рублю (EUR/RUB) снизился на 0,41%, или 41 копейку, и составил ₽98,585.
Фундаментально у рубля есть несколько факторов поддержки, рассказал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. Среди них эксперт назвал жесткую денежно-кредитную политику ЦБ и высокие ставки, ограничивающие спрос на инвалюту под импорт. Кроме того, рубль поддерживают нормативы репатриации выручки экспортеров, расширяющие общее предложение валюты на рынке.
Укрепление рубля продолжается четвертый день подряд, и это выглядит немного необычно, поскольку в конце месяца российская валюта, как правило, дешевеет из-за снижения продаж со стороны экспортеров на окончании налогового периода, рассказал руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. При этом стоит отметить, что рост рубля накануне последнего дня уплаты налогов уже не имеет такого ярко выраженного характера, как еще несколько месяцев назад.
Возможно, февральская аномалия связана с тем, что валюту постепенно распродают инвесторы, купившие ее на страхах включения в санкционный лист НКЦ, но этого не произошло.
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