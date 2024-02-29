Как может работать налоговая амнистия по дроблению бизнеса

Зарипов рассчитывает, что амнистия примет форму действующего несколько лет правила для выхода из состояния «раздробленности». Послабления и гарантии, по его словам, могут различаться: к тем, кто сам откажется от схем на будущее, вообще не должно быть претензий за прошлые периоды. Уже попавшимся на схемах можно простить штрафы и избавить от уголовного преследования, а с тех, кто попадется в будущем, — брать только штрафы, опять же без угрозы уголовного дела, так как общественной опасности такие действия не несут. РБК направил запрос в ФНС.