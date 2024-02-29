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Голикова назвала необходимую для продления программы маткапитала сумму

Для продления программы материнского капитала дополнительно необходимо 600 млрд рублей до 2030 года. Об этом 29 февраля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Источник: РИА "Новости"

«Мы с Минтрудом уже быстро все посчитали. Это дополнительно до 2030 года 600 млрд рублей», — сказала она в ходе заседания по вопросам социальной сферы на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию заявил, что программу материнского капитала продлят минимум до 2030 года. Он отметил, что сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка еще на 202 тыс. рублей.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец в беседе с «Известиями» назвала «замечательной новостью» предложение Путина продлить программу маткапитала. По ее словам, маткапитал уже показал свою эффективность, однако «было бы здорово сместить акценты и платить за каждого последующего ребенка больше, чем за предыдущего».

13 февраля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала. Документ предусматривает для совершеннолетних детей и супругов владельца сертификата на маткапитал возможность отказаться от доли в жилом помещении, приобретенном на данные средства. Также он дает возможность продать приобретенное на средства маткапитала жилье для покупки нового, если оно больше по площади или дороже по кадастровой стоимости.