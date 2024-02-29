Голикова назвала необходимую для продления программы маткапитала сумму

13 февраля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о расширении возможностей использования материнского капитала. Документ предусматривает для совершеннолетних детей и супругов владельца сертификата на маткапитал возможность отказаться от доли в жилом помещении, приобретенном на данные средства. Также он дает возможность продать приобретенное на средства маткапитала жилье для покупки нового, если оно больше по площади или дороже по кадастровой стоимости.