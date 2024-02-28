«Тинькофф» предупредил о мошеннической схеме со списанием «налога на СВО»

Жертве внушают, что для отмены налога она должна подписать отказ от начислений. Для этого ее просят перейти по ссылке, ведущей на поддельный сайт банка, внешне похожий на настоящий. Когда человек вводит на такой странице данные для входа в личный кабинет, они попадают к мошенникам. В результате преступники могут вывести со счета все деньги или оформить на имя жертвы кредит (если им удастся обойти банковскую систему защиты).