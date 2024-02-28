России снизили рейтинг FATF из-за недостатков в регулировании криптовалют

В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о легализации майнинга криптовалют, также он регулирует использование криптовалют в международных расчетах для экспортеров, которые сейчас испытывают проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам. По этому законопроекту ЦБ и Минфин занимают единую позицию, но он до сих пор не принят. Поправками в другой законопроект (принят пока Госдумой) экспортерам и импортерам разрешили только использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для внешних расчетов, однако этот вид активов, недавно введенный в России, не относится к криптовалютам.