Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за 5 лет

Среднемесячная номинальная зарплата по итогам года составила, по предварительным данным Росстата, 73 709 ₽ По сравнению с 2022-м она выросла на 14,1%, что в точности повторило номинальный рост 2022 года к 2021 году.
В декабре 2023 года номинальная зарплата составила 103 815 ₽ — рост на 8,5% по сравнению с декабрем 2022 года в реальном выражении.
Лидерами по росту зарплат в 2023 году стали отрасли, которые аналитики связывают с активным импортозамещением, строительством, гособоронзаказом: производство готовых металлоизделий (+23,5% в номинальном выражении), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+22%), производство электрооборудования (+23,7%), производство прочих транспортных средств и оборудования (+22,2%).
Росстат еще в начале февраля сообщал, что российская экономика выросла на 3,6% в 2023 году, а реальные располагаемые доходы — на 5,4%. В основе уверенной восстановительной динамики оказались внутренние ресурсы — потребительский и инвестиционный спрос, отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Вместе с этим в последние годы в стране падает и уровень безработицы. В феврале генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин сообщил РБК, что уровень безработицы по итогам 2023-го стал самым низким за всю историю наблюдения — 3,2%. Также в декабре до рекордного уровня увеличилось число занятых — 74,2 млн человек. Это самый высокий показатель количества занятых за декабрь с 2005 года (в прошлом году — 72,1 млн человек).
Аналитики рейтингового агентства АКРА еще в ноябре отмечали, что достигшая к октябрю исторически высоких уровней загрузка мощностей и трудовых ресурсов означает, что рост экономики в предстоящие годы будет ограничен со стороны предложения, в результате чего рост ВВП сократится до более близких к потенциальным 1−2% (по сравнению с 3% в 2023 году). Минэкономразвития и в 2024-м, и в 2025 году прогнозирует рост российского ВВП на уровне 2,3%. Прогноз ЦБ более консервативный — 0,5−1,5%.