Реальные зарплаты в 2023 году выросли максимально за 5 лет

Аналитики рейтингового агентства АКРА еще в ноябре отмечали, что достигшая к октябрю исторически высоких уровней загрузка мощностей и трудовых ресурсов означает, что рост экономики в предстоящие годы будет ограничен со стороны предложения, в результате чего рост ВВП сократится до более близких к потенциальным 1−2% (по сравнению с 3% в 2023 году). Минэкономразвития и в 2024-м, и в 2025 году прогнозирует рост российского ВВП на уровне 2,3%. Прогноз ЦБ более консервативный — 0,5−1,5%.