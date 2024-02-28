«Коммерсантъ» сообщил о риске для отгрузок с «Арктик СПГ-2»

Судоверфь «Звезда», которая строит для «Арктик СПГ-2» еще 15 танкеров, также попала в последний санкционный список США. Первые пять танкеров уже должны были быть переданы НОВАТЭКу, но, как писал «Коммерсантъ» 8 февраля, до конца года их поставка не ожидается. По информации газеты, НОВАТЭК не сможет начать отгрузку топлива в рамках «Арктик СПГ-2», пока проект не получит хотя бы один танкер.