Экономист оценил вероятность роста биткоина до рекордной стоимости

Эксперт отметил, что за несколько часов курс криптовалюты вырос на $7 тыс. Исходя из этого, он допустил, что биткоин способен превысить собственный рекорд. Однако невозможно сказать, когда это может произойти, так как его курс непредсказуем.
Экономист объяснил текущий рост биткоина несколькими факторами. Во-первых, динамика курса отражает ожидания халвинга. Также интересу инвесторов к более рискованным активам способствует экономическая и политическая нестабильность. При этом Григорьев не исключил, что курс криптовалюты может подталкивать наверх спекулятивная игра тех или иных участников рынка, разогревающих его, для того чтобы выгоднее продать биткоины.
«Что касается криптовалют, то это рынок, который носит относительно свободный характер, поэтому там намного легче манипулировать рынком — когда сознательно та или иная группа участников понижает или повышает цену того или иного актива. Этот фактор тоже может иметь значение», — пояснил Григорьев в беседе с Lenta.Ru.
Ранее в этот день впервые с 2 декабря 2021 года стоимость биткоина превысила $56 тыс., сообщается сайте kp.ru.
В ходе торговой сессии на 05:25 мск цена криптовалюты выросла на 9,68%, до $56,467 тыс. Через несколько минут 05:28 мск рост замедлился до $56,377 тыс. (+9,56%).
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты, основанная на технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь, являющийся участником системы. Для того чтобы добывать криптовалюту, нужно создавать новые блоки системы.