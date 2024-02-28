Coinbase из-за сбоя «обнулила» кошельки клиентов на фоне взлета биткоина

По оценке компании Matrixport и ранее опрошенных Bloomberg экспертов, положительная динамика курса биткоина с начала 2024 года наиболее выражена именно в торговые часы в США, особенно в период перед закрытием рынка (с 23:00 до 0:00 мск). Это связывают с торговой активностью в запущенных в январе спотовых биржевых фондах (ETF) на биткоин.