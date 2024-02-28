11 регионов выступили за продление льготной ипотеки

Некоторые регионы даже обращались к федеральным властям по вопросу продления льготной ипотеки на местном уровне. Так, власти Тамбовской области призывали правительство РФ включить ее в перечень пилотных регионов, в которых программа может быть внедрена в обновленном виде. А минстрой Курской области предлагал корпорации «Дом.рф» расширить льготы для отдельных категорий граждан.
В Минфине заявили «Известиям», что вопрос продления льготной ипотеки в отдельных регионах рассмотрят во время мониторинга и модификации госпрограмм. Редакция также направила запрос в ЦБ РФ.
Власти Брянской и Белгородской областей отметили, что поддерживают продление льготной ипотеки в том числе из-за их близости к границе. Так, в первом регионе после начала спецоперации отмечается неровный, волнообразный спрос на жилье, который нуждается в поддержке через госпрограммы.
Привлекательность госпрограмм для регионов в том, что они остаются главным драйвером рынка недвижимости. Продление льготной ипотеки поддержит спрос и простимулирует строительство нового жилья в стране, подчеркнули в минстрое Мордовии.
Завершение программ льготной ипотеки создаст перспективу заморозки начатых проектов — особенно новых, сообщил «Известиям» глава департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов. Также могут повыситься риски банкротства небольших игроков. Ситуация угрожает более мелким девелоперам и застройщикам, а значит может привести к консолидации отрасли вокруг более крупных участников рынка, добавила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
Продление госпрограммы поддержали шесть опрошенных «Известиями» кредитных организаций — Росбанк, Совкомбанк, ВТБ, ПСБ, а также УБРиР и Банк «Зенит».