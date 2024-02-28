11 регионов выступили за продление льготной ипотеки

Некоторые регионы даже обращались к федеральным властям по вопросу продления льготной ипотеки на местном уровне. Так, власти Тамбовской области призывали правительство РФ включить ее в перечень пилотных регионов, в которых программа может быть внедрена в обновленном виде. А минстрой Курской области предлагал корпорации «Дом.рф» расширить льготы для отдельных категорий граждан.