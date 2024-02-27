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Участников СВО освободят от уплаты процентов по кредитам

Участников спецоперации предложили освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Законопроект внес Минфин, правительство одобрило инициативу на заседании комиссии по законопроектной деятельности (КЗД), сообщил источник «Известий» в кабмине. После этого инициативу внесут на рассмотрение в Госдуму.
Источник: РИА "Новости"

Минфин предлагает снять с участников спецоперации обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода (кредитных каникул), следует из материалов КЗД (есть у «Известий»). Если на дату вступления законопроекта заемщик уже уплатил их во время льготного периода, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга. Если тело кредита уже полностью погашено, возмещение пойдет в счет других займов участника СВО.

Законопроект об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредитам предполагает возмещение банкам в размере 50% недополученного дохода по процентам, отмечается в материалах КЗД. На эти цели из бюджета потребуется направить порядка 5,7 млрд рублей.

Задача инициативы, освобождающей участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам, — материальная поддержка самих военнослужащих и их семей, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Инициатива несет сугубо социальную функцию, согласен начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Он добавил: 5−7 млрд рублей для реализации инициативы не станут существенной тратой для госбюджета на фоне общих расходов в 36,6 трлн рублей.

«За последние три года государство делегирует кредитным организациям всё больше социальных функций. Поэтому его участие в механизме возмещения хотя бы на 50% затрат для исполнения законодательства мы расцениваем как положительный сигнал бизнесу», — заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.