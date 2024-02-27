Участников СВО освободят от уплаты процентов по кредитам

Минфин предлагает снять с участников спецоперации обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода (кредитных каникул), следует из материалов КЗД (есть у «Известий»). Если на дату вступления законопроекта заемщик уже уплатил их во время льготного периода, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга. Если тело кредита уже полностью погашено, возмещение пойдет в счет других займов участника СВО.
Задача инициативы, освобождающей участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам, — материальная поддержка самих военнослужащих и их семей, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Инициатива несет сугубо социальную функцию, согласен начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Он добавил: 5−7 млрд рублей для реализации инициативы не станут существенной тратой для госбюджета на фоне общих расходов в 36,6 трлн рублей.
«За последние три года государство делегирует кредитным организациям всё больше социальных функций. Поэтому его участие в механизме возмещения хотя бы на 50% затрат для исполнения законодательства мы расцениваем как положительный сигнал бизнесу», — заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.