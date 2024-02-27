Участников СВО освободят от уплаты процентов по кредитам

Минфин предлагает снять с участников спецоперации обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода (кредитных каникул), следует из материалов КЗД (есть у «Известий»). Если на дату вступления законопроекта заемщик уже уплатил их во время льготного периода, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга. Если тело кредита уже полностью погашено, возмещение пойдет в счет других займов участника СВО.