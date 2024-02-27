Стоимость биткоина превысила $57 тыс. впервые с 1 декабря 2021 года, свидетельствуют во вторник, 27 февраля, данные площадки CoinDesk.
По состоянию на 15:33 мск стоимость криптовалюты в ходе торговой сессии поднималась на 11,6%, до $57,289 тыс.
На 15:38 мск биткойн замедлил рост до $57,173 тыс. (+11,44%).
Ранее в этот день стоимость биткоина превышала $56 тыс. впервые со 2 декабря 2021 года. Цена криптовалюты выросла на 9,68%.
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты, основанная на технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь, являющийся участником системы. Для того чтобы добывать криптовалюту, нужно создавать новые блоки системы.