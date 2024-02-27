Подарки к 8 Марта подорожают на 15−20%

В середине февраля продажи товаров в розничной сети МТС выросли на 6% в штуках и на 11% в деньгах по сравнению с предыдущей неделей, рассказал ее представитель. Средний чек за тот же период увеличился на 17%, что связано с ростом спроса на товары в более дорогом сегменте.
«Продажи товаров в гендерные праздники традиционно растут, поэтому мы ожидаем не менее высокого спроса и к 8 Марта», — надеется он.
Перед 23 Февраля всплеск продаж не только по сравнению с предыдущими неделями, но и с предпраздничным периодом прошлого года наблюдали все ритейлеры, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По словам участников рынка, в этом году вдвое вырос спрос на различные средства для ухода, мужскую парфюмерию, электронику и аксессуары, отмечает эксперт. При этом стали покупать дорогие товары: ожидается, что к 8 Марта средний чек на подарки вырастет на 15−20%, говорит он. Скорее всего, электроника покупателей будет интересовать меньше, зато вырастет интерес к мелкой бытовой технике, прогнозирует Кусков.
По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за
Один из самых желанных подарков на 8 Марта — фены и стайлеры, в частности Dyson, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Я думаю, рост среднего чека в этой категории будет не менее 20%». Также подрастут смартфоны, аксессуары, TWS-наушники, в меньшей степени — планшеты и бытовая техника.