Подарки к 8 Марта подорожают на 15−20%

Перед 23 Февраля всплеск продаж не только по сравнению с предыдущими неделями, но и с предпраздничным периодом прошлого года наблюдали все ритейлеры, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По словам участников рынка, в этом году вдвое вырос спрос на различные средства для ухода, мужскую парфюмерию, электронику и аксессуары, отмечает эксперт. При этом стали покупать дорогие товары: ожидается, что к 8 Марта средний чек на подарки вырастет на 15−20%, говорит он. Скорее всего, электроника покупателей будет интересовать меньше, зато вырастет интерес к мелкой бытовой технике, прогнозирует Кусков.