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Подарки к 8 Марта подорожают на 15−20%

Купленных в этом году к 8 Марта подарков станет больше, а расходы на них — выше. Так считают опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты. При этом они ориентируются на показатели прошедшего 23 Февраля, перед которым выросли количество покупок и средний чек на них.
Источник: Агентство «Москва»

В середине февраля продажи товаров в розничной сети МТС выросли на 6% в штуках и на 11% в деньгах по сравнению с предыдущей неделей, рассказал ее представитель. Средний чек за тот же период увеличился на 17%, что связано с ростом спроса на товары в более дорогом сегменте.

«Продажи товаров в гендерные праздники традиционно растут, поэтому мы ожидаем не менее высокого спроса и к 8 Марта», — надеется он.

Перед 23 Февраля всплеск продаж не только по сравнению с предыдущими неделями, но и с предпраздничным периодом прошлого года наблюдали все ритейлеры, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По словам участников рынка, в этом году вдвое вырос спрос на различные средства для ухода, мужскую парфюмерию, электронику и аксессуары, отмечает эксперт. При этом стали покупать дорогие товары: ожидается, что к 8 Марта средний чек на подарки вырастет на 15−20%, говорит он. Скорее всего, электроника покупателей будет интересовать меньше, зато вырастет интерес к мелкой бытовой технике, прогнозирует Кусков.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за 1—25 февраля средний чек на букет цветов в РФ вырос на 18% по сравнению с показателем прошлого года — до 2,6 тыс. рублей. Число покупок выросло год к году на 4%. Средний чек на плитку шоколада составил 294 рубля (плюс на 18%), количество покупок при этом возросло на 6%. Средний чек на парфюмерию вырос на 7%, на ювелирные изделия и бижутерию — на 13%, а количество купленных товаров из этих категорий — на 8%. Растут чеки на услуги салонов красоты и так далее.

Один из самых желанных подарков на 8 Марта — фены и стайлеры, в частности Dyson, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «Я думаю, рост среднего чека в этой категории будет не менее 20%». Также подрастут смартфоны, аксессуары, TWS-наушники, в меньшей степени — планшеты и бытовая техника.