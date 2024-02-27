Минфин США спрогнозировал снижение цен в большинстве стран мира в 2024 году

Йеллен отметила, что прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и других организаций о масштабном замедлении мировой экономики в 2023 году не оправдались. Так, экономический рост составил 3,1% и превысил ожидания, а инфляция снизилась. Ожидается, что в этом году цены продолжат снижаться в порядка 80% стран, указала министр.
«В будущем мы продолжим учитывать риски, с которыми сталкивается мировая экономика, и отслеживать экономические проблемы в отдельных странах, но глобальная экономика остается устойчивой», — подчеркнула она.
По ее словам, инфляция в США значительно снизилась по сравнению с пиковыми значениями, а рынок труда исторически силен. Она выразила мнение, что экономический рост в Соединенных Штатах стал основным фактором более высоких, чем ожидалось, показателей роста мировой экономики.
Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в мировой экономике наблюдаются глобальные сдвиги, из-за которых развивающиеся страны уже опередили по потенциалу государства группы G7. Он отметил, что такие трансформации не проходят бесследно.
Помимо прочего, 22 февраля, в МВФ заявили об удивительном экономическом росте РФ в условиях санкций. Кроме того, в докладе за прошлый месяц МВФ на 1,5% улучшил прогноз относительно роста российской экономики на 2024 год. Таким образом, он составил 2,6%.
Росстат 6 февраля сообщил, что доля России в общем объеме мирового ВВП составила 3,2%. Уточнялось, что по данному показателю РФ является пятой экономикой в мире. Первые четыре места занимают Китай, США, Индия и Япония.