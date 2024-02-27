Минфин США спрогнозировал снижение цен в большинстве стран мира в 2024 году

Йеллен отметила, что прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и других организаций о масштабном замедлении мировой экономики в 2023 году не оправдались. Так, экономический рост составил 3,1% и превысил ожидания, а инфляция снизилась. Ожидается, что в этом году цены продолжат снижаться в порядка 80% стран, указала министр.