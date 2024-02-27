ЦБ впервые раскрыл детали обсуждений при решении по ставке

«Инфляционное давление постепенно ослабевает, что является следствием ужесточения денежно-кредитной политики», — пришли к выводу участники дискуссии. Но при этом у них были различные суждения относительно интенсивности дезинфляции, констатирует регулятор. С одной стороны, по всем показателям рост цен действительно замедлился, то есть сработало ужесточение, случившееся ранее. «С другой стороны, было высказано мнение, что замедление инфляции в большой степени связано с разовыми факторами», — приводится в резюме альтернативная точка зрения.